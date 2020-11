VIDEO - Des profils inconnus victimes de la crise sanitaire à la Banque Alimentaire de Toulouse

L'appel à l'aide lancé sur France Bleu et France 3 Occitanie ce vendredi matin par la Banque Alimentaire. Stocks réduits à peau de chagrin, nombre de bénéficiaires record, besoin de bénévoles, Aurélie Racine responsable de l'antenne toulousaine a réclamé des bras notamment pour le week-end prochain où l'association organise sa collecte nationale dans les grandes surfaces.

On rentre dans l'hiver sans stock

La Banque Alimentaire de Toulouse dessert la Haute-Garonne, le Tarn-et-Garonne et l'Ariège. Elle a enregistré 8.000 bénéficiaires de plus par rapport à la crise soit +60% d'augmentation, en particulier à Toulouse et dans la couronne toulousaine, l'augmentation est moins marquée en zone rurale. "Nous avons doublé nos activités en quelques semaines", résume Aurélie Racine

On a aussi de nouveaux profils, des gens comme vous et moi qui ont basculé dans la précarité à cause d'un licenciement, du chômage partiel. On reçoit également des artisans-commerçants qui n'ont plus de trésorerie.

Les stocks sont épuisés, "on a fait notre année en six mois, on rentre dans l'hiver sans rien. En juin, on a épuisé notre volume de denrées de de l'année", malgré les subventions de l'Etat ou du Département, les dons privés, les aides des restaurateurs. "On a même dû faire des achats cet été alors que notre credo c'est l'anti-gaspillage, récupérer les stocks".

Besoin de bras pour la collecte du 27 au 29 novembre

La grande collecte nationale démarre le week-end du 27 novembre dans la grande distribution. En priorité, les denrées de base, du sec : farine, huile, café, lait, poudre chocolatée, pots bébé, etc. Et la Banque Alimentaire a besoin de bras, des coordinateurs.

J'en appelle aux sportifs, aux jeunes, entre amis, entre collègues de travail. Ces coordinateurs vont être le lien entre le magasin et le dépôt. On a des besoins dans le Comminges, à St Lys, l'Union, Castanet, Tournefeuille. Et on a besoin de chauffeurs aussi.

Il suffit de remplir un formulaire sur Facebook ou sur Linkedin. Les Banques alimentaires du Tarn, du Gers, du Lot ou encore de l'Aveyron ont aussi besoin de vous.