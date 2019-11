VIDEO -"Des progrès sont encore à faire mais il y a eu une amélioration sur l'emploi handicapé", Cap Emploi 37

Pour cette semaine consacrée à l'emploi des personnes handicapées, le forum Handi-minutes leur est spécialement dédié ce mardi à l'hôtel de ville de Tours. Par ailleurs un camion "maintien dans l'emploi" sillonne les routes du département à la rencontre de ces personnes en situation de handicap et de leurs employeurs. A Descartes et Richelieu ce mardi, il est annoncé à Bourgueil, Bléré, Château-la-Vallière ou encore Château-Renault d'ici vendredi.

Mécaniquement, avec un niveau de formation plus faible et une moyenne d'âge plus âgée que les valides, le taux de chômage des personnes handicapées est beaucoup plus important. Mais la situation s'améliore. Aujourd'hui, 80% des entreprises comptent au moins un salarié en situation de handicap. En moyenne, 4% de leurs équipes ont le statut handicapé. Petit à petit, on y arrive à ce taux légal des 6%. Pour info, on est à 5,65% dans la fonction publique", Stéphanie Lenoir, chef de service à Cap Emploi 37