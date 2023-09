VIDÉO - Des sangliers et un renard apprivoisé sur le campus de Luminy à Marseille

Ce n'est pas rare de croiser des sangliers sur le campus de Luminy à Marseille, une fois de plus ils étaient plus d'une dizaine ce mardi soir à la tombée de la nuit à venir se nourrir. On peut les voir sur une vidéo, des sangliers adultes ainsi que d'autres plus jeunes en train de se nourrir, pas effrayés par la présence humaine. La troupe semble être très habituée des lieux et des hommes.

Ce qui est plus rare en revanche c'est le renard posté à quelques mètres des sangliers. Il paraît attendre qu'on vienne le nourrir, d'ailleurs on le voit quelque secondes plus tard recevoir de la nourriture et la personne qui filme commente : "On a tout vu à Marseille, le renard il mange à la main".