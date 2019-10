VIDÉO - Des pompiers des Bouches-du-Rhône reprennent "Basique" d'Orelsan pour demander davantage de moyens

Les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône ont choisi le titre "Basique" d'Orelsan pour envoyer un message au gouvernement et demander davantage de moyens et de considération.

Marseille, France

Les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône veulent être entendus et surtout veulent avoir davantage de moyens au quotidien pour pouvoir assurer leur mission. Pour être entendus et vus, certains ont décidé de réaliser un clip en reprenant Basique, le célèbre morceau d'Orelsan, et en adaptant les paroles à leurs revendications.

Si tu dis souvent que tu n'as pas de problème dans ta caserne, c'est que tu en as un. Simple.

Le texte est revisité : "On demande une meilleure prise en compte contre les agressions sur les pompiers. On demande la réévaluation de la prise de feu depuis 1990. On demande le recrutement massif de sapeurs-pompiers professionnels. Basique..." et ça dure comme ça tout le morceau.

Un morceau tourné en dérision pour pointer du doigt les difficultés et le malaise qu'ils disent vivre dans les casernes.