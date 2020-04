VIDEO : des sauveteurs en mer finistériens applaudissent les soignants

Les images de soutien aux personnels hospitaliers se multiplient depuis le début de la crise sanitaire. Cette semaine, la SNSM Aber Wrac'h a réalisé une vidéo pour rendre hommage aux travailleurs et personnels soignants engagés dans la lutte contre le Covid-19.

Alors que le confinement dure depuis plus d'un mois partout en France, les soutiens envers les personnels soignants et les travailleurs engagés dans la lutte contre le Covid-19 se multiplient. Cette semaine, ce sont des sauveteurs de la SNSM qui ont tenu à leur rendre hommage.

Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on voit l'équipe finistérienne de la station SNSM Aber Wrac'H longuement applaudir sur leur vedette de sauvetage celles et ceux qui sont mobilisés contre le virus. "Il nous semble important de montrer que l'ensemble des acteurs, comme les sauveteurs de la SNSM sont mobilisés et soutiennent pleinement les personnels soignants dans cette crise", explique la préfecture maritime de l'Atlantique.