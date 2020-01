VIDEO - Des scolaires sensibilisés aux risques par les pompiers au Pont-du-Gard

Vers-Pont-du-Gard, France

Plus d'une centaine d'élèves du primaire étaient accueillis ce mardi sur le site du Pont-du-Gard pour une journée de sensibilisation aux risques organisée par les pompiers du Gard. Une journée au cours de laquelle ils ont pu découvrir leur métier et leur mission. C'était aussi l'occasion de découvrir leur matériel et de le tester. Pour les pompiers, cette journée a également permis de faire passer un certain nombre de messages de prévention. 3 ateliers étaient proposés. "Le premier, pour enseigner aux enfants les bons comportements face à une situation d'urgence explique le commandant Eric Agrinier responsable de la communication au SDIS 30. Le deuxième atelier présente le matériel qu'on utilise, en l’occurrence aujourd'hui, un camion citerne feux de forêt. Le 3e atelier, c'est surtout pour susciter des vocations, soit pour un engagement de jeune sapeur pompier, soit comme pompier volontaire plus tard et pourquoi pas devenir professionnel en préparant le concours."

Les messages de prévention ont été reçus 5/5 par les enfants

Les enfants ont été particulièrement sensibles au message des pompiers. " Une intervention toutes les 9 minutes. Ça fait plaisir de savoir qu'il y a autant de personnes qui peuvent sauver des vies" s'étonne Nicolas, élève en CM1 à Vers-Pont-du-Gard. Tous, en tout cas ont retenu la leçon : on n'appelle pas les pompiers pour rien. " Il y a un pompier qui nous a raconté qu'il y avait des enfants qui s'étaient amusés à appeler pour rien alors qu' il y avait un élève de 15 ans dans un collège qui avait fait un malaise cardiaque. Tous les pompiers s'étaient déplacés ailleurs et aucun n'était venu pour le garçon de 15 ans. Il est mort."

Les enfants ont retenu les messages de prévention Copier

"On est aussi là pour susciter des vocations"

L'adjudant-chef Bruno Duc est venu de Fournès pour présenter le matériel avec lequel les pompiers interviennent lors des feux de forêt. " Ça les intéresse constate-t-il. Quand on leur demande est-ce qu'il y en a qui veulent devenir pompier, ils répondent oui à l'unanimité. Est-ce que c'est l'uniforme, est-ce que c'est le camion rouge ? Ce qui est important c'est de leur expliquer qu'il y a une possibilité de continuer dans cette voie et de réaliser leur rêve d'enfant. On aura toujours besoin de pompiers !"

L'adjudant-chef Bruno Duc, pompier à Fournès Copier

Deux nouvelles journées en février et en mars

Deux nouvelles journées de sensibilisation seront organisées par les pompiers, le 25 février pour les collégiens, le 3 mars à nouveau pour des primaires. Le Pont-du-Gard lui, proposera une journée découverte grand public de l'expo "Feu" à destination des familles le 14 février. Elle est visible jusqu'au 8 mars.

Reportage au Pont-du-Gard Copier

Les tenues des pompiers ont eu du succès auprès des enfants © Radio France - Sylvie Duchesne

Les enfants ont posé de nombreuses questions sur le fonctionnement du camion citerne à l'adjudant-chef Frias © Radio France - Sylvie Duchesne