VIDEO - Des super-héros ont rendu visite aux enfants malades à l'hôpital de Montpellier

Des laveurs de vitre se sont déguisés en super-héros et ont rendu visite aux enfants malades à l'hôpital de Montpellier. Un moment magique partagé avec les soignants qui ont organisé un goûter ce mercredi.

Spider-Man, Batman, Super-Man ont rendu visite aux enfants malades de l'hôpital Arnaud de Villeneuve à Montpellier. Ce sont les laveurs de vitre de l'entreprise Sud Vertical qui ont enfilé les costumes de super-héros.

Les cordistes sont descendus en rappel plusieurs fois du toit du bâtiment sous les yeux ébahis d'une trentaine de jeunes patients sortis pour les regarder. Ils ont salué les enfants dans les chambres à travers les vitres. Ce projet était aussi à l'initiative de la société Onet qui s'occupe du nettoyage de l'hôpital.

"On manque de rêves parce que les journées sont difficiles. Quand on a un peu de magie avec des super-héro, ça fait beaucoup de bien aux enfants" — Anne-Karine, maman d'une petite fille malade

Les super-héros sont descendus en rappel sur une musique de film. Louis 5 ans, porte un tee-shirt à l'effigie de Spiderman. "Je l'ai mis ce matin, chez moi. Je ne savais pas qu'il y avait les super-héros aujourd'hui."

Les super-héros étaient sur le toit de l'hôpital de Montpellier. © Radio France - Morgane Guiomard

Elanor, 7 ans, l'adore aussi. "Il est trop fort. Il lance des toiles d'araignées. C'est impressionnant de voir son super-héros préféré." Cette petite fille doit se rendre régulièrement à l'hôpital. Alors sa maman Anne-Karine profite des petits moments de bonheur comme celui là. "Souvent, on passe toute la journée à attendre un rendez vous. On manque de rêves parce que les journées sont difficiles, les nouvelles ne sont pas toujours très bonnes. Et quand on a un peu de rêve avec des super-héros, ça fait beaucoup de bien aux enfants."

Un moment de magie

"Un vrai moment magique" pour les enfants et les soignants raconte, tout sourire, Myriam Guiraud. Elle est responsable soignante de la pédiatrie à hôpital Arnaud de Villeneuve à Montpellier. "Les enfants sont enfermés dans leur chambre la plupart du temps. Voir toute cette vie dehors, avec tous ces enfants qui sont soignés et qui oublient leur maladie pendant un moment ça fait partie des moments qu'on n'oublie pas."

Une initiative proposée par la société Sud Vertical qui lave habituellement les vitres de l'hôpital explique la chargée de développement Laetitia Poirette : "On a la chance de faire un super métier qui sollicite notre corps et notre esprit. Le fait de pouvoir faire bénéficier aux enfants de nos compétences et du caractère un petit peu spectaculaire de notre métier, ça nous tenait vraiment à cœur." Les enfants ont pu faire une photo avec leurs héros et manger un goûter avec eux.

Reportage de France Bleu Hérault. Copier

Myriam Guiraud, responsable soignante de la pédiatrie à hôpital Arnaud de Villeneuve à Montpellier. Copier