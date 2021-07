VIDEO - Des tentes déployées sur la route à Urrugne pour protester contre les meublés touristiques permanents

Des militants du mouvement Alda ont déployé des tentes sur la route ce mercredi en fin de matinée à Urrugne, entre les locaux de la CAPB et le siège social d'une agence de location de logements pour les vacances. Ils protestent contre "la prolifération" des meublés touristiques permanents.

Une file de tentes sur la route pour protester contre les meublés touristiques permanents au Pays Basque. Plus d'une vingtaine de militants du mouvement Alda (défense des milieux et quartiers populaires du Pays Basque nord) ont bloqué la circulation et mené une action ce mercredi en fin de matinée à Urrugne pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme une "prolifération" de ce type de biens à la location.

Une action symbolique

Et le lieu n'a pas été choisi au hasard : sur la zone industrielle Putillenea à Urrugne, entre les locaux de la Communauté d'Agglomération Pays Basque (Pôle territorial Sud Pays Basque) et le siège social de Poplidays, une agence de location de biens pour les vacances. Le mouvement Alda, qui a déjà mené d'autres actions concernant la location sur ce type de plateforme, souhaite interpeller les élus de l'agglo pour leur demander "des mesures d'urgence".

Jusqu'à 7.000 logements concernés selon Alda

Selon les chiffres de l'association, entre 6 et 7.000 logements entiers sont loués toute l'année en meublé de tourisme sur les plateformes en ligne, avec un parc locatif en Iparraldé de 41.670 logements toute l'année (chiffres de 2017). Les militants demandent à la CAPB de mettre en place une mesure de compensation, c'est-à-dire que pour un usage commercial, tout meublé touristique proposé doit voir en parallèle une mise sur le marché d'un logement en location.

Les militants ont obtenu un rendez-vous avec le maire d'Urrugne Philippe Aramendi, élu à l'agglo. © Radio France - Mélanie Juvé

La circulation a été bloqué un moment. © Radio France - Mélanie Juvé

En face des locaux de la CAPB, le siège social d'une plateforme de location de meublés pour les vacances. © Radio France - Mélanie Juvé

Alda réclame des mesures pour obliger les plateformes en ligne à réguler les locations touristiques permanentes. © Radio France - Mélanie Juvé