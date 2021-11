VIDÉO - Des travailleurs handicapés de Dordogne demandent à Omar Sy de préfacer leur livre

Ils espèrent que le message arrivera aux oreilles d'Omar Sy. Les six travailleurs handicapés de l'ESAT Oséa de l'Apei de Périgueux (Association de Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales de Périgueux) ont monté une vidéo pour lancer un message au célèbre acteur. Ils lui demandent de préfacer le dernier livre qu'ils ont élaboré, un Arsène Lupin, "Le Gentleman cambrioleur". Le livre est retranscrit en "facile à lire et à comprendre", une méthode de retranscription qui permet de rendre accessible l'ouvrage aux personnes en situation de handicap mentaux, aux personnes analphabètes ou vieillissantes.

Tournée en deux jours dans la médiathèque de Trélissac, et avec un matériel de professionnels, la vidéo a été entièrement réalisée par les travailleurs de l'ESAT. L'équipe a mis le paquet pour faire réagir l'acteur de la série Netflix "Lupin". La star du casting est Jérémie, qui a lui même retranscrit le livre. Il rejoue une scène déjà vécue. "Je me suis déjà promené dans une bibliothèque en remarquant que je ne comprenais pas certains livres", confie-t-il. L'équipe espère ainsi toucher l'acteur d'Intouchable, sensible à la question du handicap. "Ce serait un vrai cadeau qu'il nous réponde, parce que c'est beaucoup de travail", avoue Elodie. "J'espère même qu'il viendra nous voir", rêve David.

Jérémie est l'acteur principal de la vidéo mais aussi l'auteur de la retranscription du livre. © Radio France - Lise Roos-Weil

Mettre en lumière le FALC, cette méthode de retranscription pour rendre accessible au plus grand nombre les livres

A travers cette vidéo, l'idée est aussi de mettre en lumière l'utilité de la méthode FALC ("facile à lire et à comprendre") pour le plus grand nombre. "On veut dire à ces personnes qui ne parviennent pas à comprendre tous les livres qu'il existe des outils pour eux", explique Virginie Esteve. Et pas seulement pour les personnes en situation de handicap, nos livres sont aussi à destination des personnes issues de l'immigration, ou des personnes vieillissantes." Aujourd'hui, seuls 10% des personnes en situation de handicap disposent d'outils pour les aider dans leur vie quotidienne. La maison d'édition de l'ESAT est la première à retranscrire des livres en FALC.

L'équipe appelle à partager la vidéo pour atteindre Omar Sy

Après deux mois de travail, le projet est presque terminé, il est en cours d'illustration, il ne manque plus que la préface d'Omar Sy. Pour le moment, il n'a pas répondu mais l'équipe ne lâche pas. "On lui a écrit, et avec les réseaux sociaux on espère faire que la mayonnaise va prendre et ça va finir par remonter à ses oreilles!" sourit le directeur de l'ESAT Christophe Delezie.

La maison d'édition Oser Lire retranscrit quatree livres par an pour les rende accessibles au plus grand nombre. © Radio France - Lise Roos-Weil