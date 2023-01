VIDÉO - Désamiantée, remise aux normes, à Bordeaux, la piscine Galin rouvre au public

Après huit années de patience, les premiers plouf sont attendus dès 9h ce mardi matin à la piscine Galin à Bordeaux rive droite. Les scolaires auront la primeur de l'eau chlorée à 27 degrés dans le bassin sportif, 28,5°C dans le bassin d'apprentissage. Les nouveautés : une pataugeoire à 31 degrés, un espace extérieur avec des jeux d'eau et douze vestiaires collectifs pour accueillir jusqu'à six classes en simultané.

Douze vestiaires collectifs

Le jeune public vraiment mis en haut des priorités selon Philippe Nouaillant, responsable du service des sports aquatiques et nautiques de la ville de Bordeaux, notamment avec le nombre de vestiaires collectifs : "C'est une des particularités de la piscine, c'est d'avoir douze vestiaires collectifs, et donc de pouvoir avoir six classes en même temps. Ça va nous permettre d'avoir par exemple trois classes dans l'eau et de ne pas être obligés que les trois autres classes qui arrivent attendent dehors."

L'architecte, Pierre Ferret, a pourtant tenu à changer le moins possible : "Nous n'avons à la fois rien modifié et tout, sans changer l'architecture essentielle et sans changer le système de fonctionnement avec un bassin qui est surélevé. Les gens retrouveront le système qu'ils connaissaient, mais plus chaud, plus économique, plus gai et avec des jeux d'enfants, une pataugeoire pour enfants et un solarium très végétalisé qui sera agréable l'été."

Après Galin, Grand-Parc et Judaïque...

Ce n'est pas pour cette raison que l'agglomération va retrouver un niveau de piscines convenables puisque les travaux continuent, mais ailleurs. Mathieu Hazouard, adjoint au maire chargé des sports explique : "La piscine du Grand-Parc vient juste de fermer avant Noël pour des travaux qui vont durer jusqu'au mois de septembre. À la fin des travaux de la piscine du Grand-Parc, nous commençons pour à peu près un an et quelques mois des travaux à la piscine Judaïque Jean Boiteux. Nous aurons une offre totalement renouvelée fin 2024, début 2025" conclut l'élu. À cela s'ajoutera la piscine Stéhélin, un bassin extérieur ouvert uniquement entre le 1ᵉʳ juin et le 30 septembre qui sera transformé en bassin nordique ouverte, en extérieur toujours, mais toute l'année dès 2026.

La piscine sera fermée tous les jeudis.

Les horaires :

Lundi 12h-14h / 17h-19h

Mardi 12h-14h / 17h-19h

Mercredi 10h-13h45 / 15h-21h

Vendredi 12h-14h / 17h-19h

Samedi 9h-13h / 15h-18h

Dimanche 9h-13h