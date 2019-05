VIDÉO | Deux chiens errants s'attaquent aux animaux des habitants d'Étoile-sur-Rhône et des alentours

Des chiens errants s'en prennent aux animaux des habitants d'Étoile-sur-Rhône et des alentours, dans la Drôme. Ils rôdent dans le secteur des mois et ont attaqué deux fois les bêtes d'un couple de la commune. Un appel a été lancé sur les réseaux sociaux pour aider à la capture des chiens.

Près d'Étoile-sur-Rhône, dans la Drôme, on cherche désespérément à attraper deux chiens errants. Ils rôdent dans la zone depuis des mois, et s'attaquent même aux animaux de compagnie des habitants. Excédé, un couple de la commune a lancé un appel sur les réseaux sociaux. Ils demandent à tous ceux qui verraient les chiens de les appeler ou de contacter la mairie.

Deux attaques au même endroit en deux semaines

Au total, Richard et Maeva ont perdu neuf de leurs animaux. Ça a commencé mi-avril avec la perte de Choukette et Noisette, leurs deux chèvres naines, mais aussi de six poules et un coq. "Je suis sorti dans le jardin un matin vers 7h30, et j'ai vu ces deux gros chiens dans l'enclos", se souvient Richard. "J'ai découvert mes deux chèvres égorgées et pour les poules, c'était un carnage."

Le braque et le labrador sautent le grillage de l'enclos, passent à quelques centimètres de Richard et réussissent à s'enfuir. Mais ils reviennent vendredi 3 mai, pour s'en prendre cette fois-ci à Babe, le cochon nain du couple, "On a eu de la chance que nos voisins l'entendent crier," confie Maeva. "C'est grâce à ça qu'on a pu intervenir et qu'elle est encore en vie."

Babe va bien mais porte encore les traces de l'attaque. © Radio France - Tommy Cattaneo.

La femelle de 80 kilos a encore la trace des crocs sur le groin et au dessus des yeux. Maeva et Richard, eux, ne seront tranquilles que lorsque les deux chiens auront été attrapés. "Ça peut être dangereux, on ne peut pas prendre le risque de laisser notre fils de 3 ans et demi sortir dans le jardin et qu'il se retrouve face à ces chiens."

La maire travaille avec la fourrière de Valence

"On est intervenu plusieurs fois mais ce n'est pas simple d'attraper des chiens errants", explique Françoise Chazal, la maire d'Étoile-sur-Rhône. "Dès qu'on nous appelle pour nous les signaler, la police municipale intervient immédiatement."

Ces chiens errants ont été aperçus sur plusieurs communes, par exemple à Ambonil, Montoison ou encore Beauvallon, et même filmés par une caméra installée après une attaque. "Ce sont probablement ces chiens qui ont attaqué un élevage d'autruches à Livron-sur-Drôme l'année dernière", ajoute la maire.

La mairie travaille aussi avec la fourrière de Valence. Des cages doivent être installées ce jeudi chez des habitants victimes d'attaques pour essayer de piéger les chiens. En attendant, la mairie encourage toute personne apercevant les chiens à contacter la police municipale d'Étoile-sur-Rhône au 04 75 60 69 56.