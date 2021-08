VIDEO - Deux jeunes Alsaciens veulent battre le record du monde de saute-mouton

Deux jeunes Alsaciens originaires de la région de Wissembourg dans le Bas-Rhin s'entraînent en ce moment dans l'espoir de battre le record du monde de saute-mouton en 24h et en binôme. Une initiative insolite, mais pour la bonne cause : les recettes iront à la maison des enfants de Climbach

Adrien et Yann sont prêts pour la tentative de record du monde de saute mouton

C'est un record totalement dingue que vont tenter deux étudiants alsaciens ce week-end : ils veulent battre le record du monde de saute mouton en 24h ! Pour entrer au Guiness World Record Book, ils vont devoir réaliser 20.000 sauts entre samedi 21 août midi et dimanche 22 août midi. Yann Schweitzer et Adrien Reinwalt, originaires de la région de Wissembourg font ça pour la bonne cause : ils espèrent récolter des fonds pour la maison d'enfants du village de Climbach.

Pour réussir, les deux amis s'entraînent déjà depuis quelques mois : "Cela fait 2 ou 3 mois que l'on est vraiment saute mouton, saute mouton, saute mouton, soit trois ou quatre entraînements par semaine" disent les deux copains. "On a fait des tests, mais on n'a jamais dépassé 4 heures, il faudra du mental" sourient-ils.

Pour réussir et atteindre les 20.000 sauts en 24h, il faut faire 1000 sauts par heure environ, un saut toutes les 3.6 secondes. Mais rien n'est impossible pour ces jeunes... Adrien par exemple est étudiant en sports. "Il y a une base, mais spéciste saute mouton quand même. On a trouvé comment exploiter notre potentiel" rigolent les deux jeunes

Les bénéfices de la tentative de record du monde seront reversés à la maison des enfants de Climbach, qui accueille des jeunes en difficulté.

Les deux "mouton-sauteur" avec les membres du club de foot de Climbach qui prêtent le terrain pour les entraînements © Radio France - Antoine Balandra

"L'objectif c'est de récolter de l'argent, de leur acheter des équipements de sport, comme des vélos" explique Yann Schweitzer.

Mais en fait, pourquoi du saute-mouton ? "Pourquoi ? Je n'ai pas la réponse, c'est une idée qui date d'il y a deux ans, j'ai mis du temps à trouver quelqu'un, finalement Yann m'a rejoint, je suis content de me lancer là dedans" dit Adrien Reinwalt.

La tentative se déroulera sous sous l'œil de caméras et de témoins chargés de valider ou non un éventuel record du monde. Des activités seront proposées aux enfants autour du terrain d'athlétisme situé près du lycée Stanislas de Wissembourg, 9 Rue du Lycée Altenstadt. Des entreprises locales seront présentes pour sponsoriser l'événement.

Tentative qui sera filmée par plusieurs caméras et retransmise en direct ici sur le réseau social Twitch. Sinon, si vous voulez vous aussi aider directement la maison des enfants de Climbach, voici le lien sur le site Leetchi.