VIDÉO - Deux jeunes Marseillais éteignent les lumières des enseignes

Ils s'appellent Yanis et Maxime et ces deux jeunes Marseillais font le buzz, comme on dit, sur internet. Ils se sont filmés en train d'éteindre les lumières des enseignes dans les rues Saint-Ferréol et Paradis. Une action déjà connue et pratiquée par des collectifs comme le Clan du néon ou Youth for Climate pour dénoncer la pollution lumineuse. Sur cette vidéo, les deux copains bondissent sur les façades, baissent la manette placée sur un boitier de sécurité qui permet aux secours de couper l'électricité en cas d'urgence et la lumière s'éteint.

Un mélange donc entre le parkour (une pratique qui consiste à évoluer en courant dans le milieu urbain) et l’écologie. Depuis juillet 2018 les enseignes ont pour obligation d’éteindre leur vitrine entre 1 heure et 6 heures du matin. Une loi pour économiser l'équivalent de la consommation d'électricité annuelle de 370.000 ménages. La preuve donc sur la vidéo réalisée par Yanis et Maxime que cette loi n'est pas bien appliquée.

Yanis que l'on voit sur la vidéo en train de sauter, raconte que la BAC (Brigade anticriminalité) leur a demandé ce qu'ils faisaient "_on a expliqué qu’on éteignait les lumières, et ils ont répond ça va, c’est bien". _Les deux jeunes Marseillais qui avaient vu une vidéo d'autres jeunes qui faisaient la même chose dans les rues d’Aix-en-Provence cet été.