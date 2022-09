VIDÉO : deux loups filmés après leur attaque de chèvres à la Penne-sur-Huveaune

Après la mort de douze chèvres près de Marseille dans la nuit du 24 au 25 septembre, une vidéo a filmé deux loups suspectés d'avoir attaqué le troupeau.

Les chasseurs, le garde forestier et le maire de la Penne-sur-Huveaune n'ont pas attendu les conclusions de l'office national de la biodiversité. Le loup a été vu. Ou plutôt les loups, filmés non loin du troupeau attaqué le week-end dernier aux portes de Marseille. Outre les traces de pattes, outre les blessures mortelles infligées, les loups ont été trahis par la caméra thermique d'un habitant Frédéric Gervais. Le lendemain de l'attaque, entre 1h30 et 2h du matin, Frédéric Gervais a mis en évidence la présence de deux loups que vous pouvez découvrir sur sa vidéo.

Virée nocturne de deux loups à la Penne-sur-Huveaune - Frédéric Gervais

