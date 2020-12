VIDÉOS - Deux mois après l'attentat, une messe de Noël chargée d'émotion à la basilique Notre-Dame de Nice

La messe de Noël était chargée d'une émotion particulière, à la basilique Notre-Dame de l'Assomption à Nice (Alpes-Maritimes), près de deux mois après l'attentat au couteau, qui a fait trois morts. Simone et Nadine, deux fidèles et Vincent, le sacristain ont perdu la vie ce 29 octobre 2002. Ils étaient âgés respectivement de 44, 60 et 55 ans.

Le plan Vigipirate est toujours à son seuil maximal, au niveau "urgence attentat". La sécurité est renforcée devant tous les lieux de culte le 24 et 25 décembre. En arrivant à la messe, Pauline, une fidèle, salue et remercie les policiers et gendarmes postés devant la basilique. Elle est rassurée car elle craint une nouvelle attaque terroriste. "Quand je suis revenue à la messe après l'attentat, j'ai passé la moitié du temps à regarder derrière moi parce que j'avais peur".

Sonia, une paroissienne partage ce sentiment. "J'aime cette basilique mais depuis cet attentat je viens moins parce que j'ai peur. Souvent je suis seule quand je prie alors je me retourne régulièrement pour m'assurer qu'il n'y a personne derrière moi". Plusieurs paroissiens n'avaient pas eu la force de revenir depuis ce jour tragique. Le père Franklin Parmentier les remercie de leur présence. " Merci à vous de revenir dans ce lieux pour y redonner de la lumière. [...] Dans cette basilique, peut-être un peu plus qu’ailleurs, nous avons été plongés dans les ténèbres, celles de la violence, la mort, de la haine ».

Le père Parmentier a lu un message de Monseigneur André Marceau l'Evêque de Nice, qui célébrait la messe de Noël à la cathédrale. "Ici la mort violente est venue au nom d'un visage de Dieu que nous ne ne reconnaissons pas. Mais vous, vous connaissiez les visages de vivants : de Nadine, de Simone, de Vincent. [...] accueillez Jésus prince de la paix"

Les fidèles ont été touchés par l'homélie. "ça m'a fait du bien. Je me sens plus en paix. Maintenant il faut aller de l'avant et se dire que ... de telles horreurs ne se reproduiront plus", déclare Claudine après la messe. Jean-François, le trésorier de la basilique Notre-Dame est ému. "C'est la première fois que je vois une messe de Noël aussi émouvante. On pensait s'être endormi dans notre malheur mais finalement nous venons de nous réveiller. Le rédempteur est vraiment parmi nous. Le malheur est en train de s'effriter et il est remplacé par la joie parce que je vois des paroissiens revenir. C'est la résilience".

Il pense toutefois à Vincent. Le sacristain était son ami depuis 25 ans, ils avaient célébré Noël ensemble l'an dernier.