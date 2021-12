VIDEO : Deux nouveaux hélicoptères pour la Sécurité Civile à la base de Nîmes-Garons

La Sécurité Civile vient de prendre livraison de deux nouveaux hélicoptères, des Airbus H 145. Un nouveau modèle plus puissant et plus sûr que les actuels EC145 qui composaient jusqu'à présent la totalité de la flotte du Groupement Hélicoptère installé sur la base de Nîmes-Garons.

Un trente-quatrième et un trente-cinquième hélicoptère pour la Sécurité Civile. Les deux appareils, des Dragon H145, ont été réceptionnés il y a quelques jours sur la base aérienne de Nîmes-Garons, siège du Groupement Hélicoptère de la Sécurité Civile. "Des appareils plus puissants avec donc plus de sécurité explique Pascal Charrault, chef instructeur de cette base. Une avionique plus performante, nouvelle, qui va permettre d'alléger le travail des équipages. Un appareil plus silencieux, c'est un souci quand on pose près des hôpitaux. Mais ce qui est important c'est la marge de sécurité. En cas de panne d'un moteur, le risque d'accident est largement minoré."

Deux nouveaux appareils d'un nouveau modèle à Nîmes-Garons, plus deux autres à venir dont la commande a été confirmée en milieu de semaine, la Sécurité Civile renouvelle et modernise sa flotte composée aujourd'hui de 33 hélicoptères, les Dragon EC145, des machines conçues il y a 20 ans. "On est à 18.000 interventions par an, on était à 10.000 en 2010 explique le préfet Alain Thirion, directeur général de la Sécurité Civile. On a une augmentation conséquente du nombre d'interventions. On doit anticiper pour ne pas être pris au dépourvu." Pour autant, pas de grands changements à attendre sur la base de Nîmes-Garons où sont installés 86 des 300 personnels du Groupement Hélicoptère Sécurité Civile, l'administration centrale et la formation : "Ca va évoluer à la marge, pour prendre en compte la maintenance des systèmes d'avionique, très poussés sur cette nouvelle machine, mais ce sera très marginal" précise Pascal Boucher, le chef de ce Groupement Hélicoptère.