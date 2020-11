VIDÉO - Deux nouveaux malades du Covid-19 transférés de Chambéry vers la région Centre-Val de Loire

Les transferts de malades du Covid-19 hospitalisés en Savoie vers d'autres régions de France se poursuivent. Ce vendredi, deux patients en réanimation au Centre hospitalier métropole Savoie de Chambéry ont été transportés à l'aéroport et placés dans un avion direction Tours, dans la région Centre-Val de Loire, une région moins touchée par la pandémie. Il s'agit des 16ème et 17ème patients de Savoie à être transférés en un peu plus d'une semaine.

Une opération longue et délicate

Ces deux hommes de 69 et 64 ans sont arrivés en ambulance, d'où sont descendus des médecins et infirmiers du Smur, avec sur-blouse, charlotte sur la tête, lunettes de protection et masque FFP2. Sur la piste, un petit avion se gare à quelques dizaines de mètres. Il s'agit d'un bimoteur blanc, dont le modèle est généralement utilisé pour les voyages d'affaire. Celui-là est entièrement médicalisé, équipé de deux civières et de trois places assises.

Le transfert des ambulances vers l'avion commence. Les soignants en blouses blanches s'activent, mais l'opération dure de longues minutes. Il y a le patients, mais aussi les appareils auxquels il est relié et plusieurs bouteilles d'oxygène. "Le temps de prise en charge est long parce que les patients sont fragiles", explique Pascal Usseglio, le responsable du Samu 73. "On les sort d'un environnement de réanimation où le matériel est très adapté à leur pathologie pour les mettre dans un environnement de transport, donc ça demande de l'anticipation. Par exemple, plusieurs heures avant de les prendre en charge, on fait respirer les patients avec le respirateur qui sera utilisé pendant le transport."

Des transferts en avion décidés "la veille pour le lendemain"

Tous les patients ne peuvent pas être transportés en avion. Il faut être stable, ne pas avoir de défaillance d'organes autre que les poumons, ne pas être trop gros pour pouvoir rentrer dans l'appareil et il faut enfin que la famille ait donné son accord. De tels transferts permettent aux services de réanimation de la Savoie de gagner quelques places sur les 39 disponibles.

"On ne sait jamais quand il y aura de nouveaux transferts de patients", poursuit Pascal Usseglio. "Il y a 48 heures nous étions confiants, mais nous avons eu six admissions en réa jeudi, donc on prend vraiment ces décisions la veille pour le lendemain."

120 patients hospitalisés au pic de la première vague, 400 aujourd'hui

De son côté, le directeur départemental de l'Agence régionale de Santé en Savoie confie son soulagement de pouvoir évacuer ces patients vers d'autres hôpitaux. "Quand on regarde la première vague et la situation aujourd’hui, on s’aperçoit que tous les départements ne sont pas touchés en même temps." Et heureusement. Au pic de la première vague, il y avait environ 120 patients Covid hospitalisés en Savoie. Ils sont aujourd'hui plus de 400.