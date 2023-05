VIDÉO - Devenir Pompier Volontaire, un engagement citoyen ouvert à toutes et tous

Au sein d'un centre d'incendie et de secours, des pompiers professionnels et/ou volontaires assurent des missions de secours à la personne, d'incendie auprès de la population civile.

LES MISSIONS D'UN SDIS

De nombreuses missions sont assurées au sein d'un Service Départementale d'Incendie et de secours (SDIS). On y retrouve la protection des personnes, des biens et de l'environnement comme la lutte contre les incendies, les risques naturels et technologiques. Ces hommes et ces femmes interviennent au quotidien pour porter secours auprès des personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes naturelles par exemple. Ils et elles assurent leurs évacuations. Les SDIS travaillent aussi à prévenir, à évaluer des risques de sécurité civile qui pourraient survenir et à prendre les mesures dites de "sauvegarde" nécessaires.

DEVENIR POMPIER VOLONTAIRE

En parallèle d'une activité professionnelle, toute personne, homme ou femme, âgée de 17 à 55 ans peut si elle le souhaite devenir Pompier Volontaire dans sa commune. Cet engagement citoyen s'organise autours de la vie professionnelle, privée et des loisirs des intéressés. Il se met en place sous le principe du volontariat. Une convention entre l'employeur du candidat(e)et le SDIS sera mise en place et un premier accompagnement sous la forme de formations pourra alors débuter dans les trois mois.

SECOURS À LA PERSONNE ET/OU INCENDIE

Un profil uniquement "Secours à personne" pour les volontaires qui seraient réticents à l'incendie est possible. Une évolution vers du "Toutes missions" pourra être proposée par la suite s'ils le souhaitent. Aujourd'hui, le "Secours à personne" représente 80% des interventions des sapeurs-pompiers contre 7% pour de l'incendie.

UN ESPRIT D'ÉQUIPE, DES ÉVOLUTIONS, UN SUIVI

Être Pompier Volontaire requiert un esprit d'équipe et de management au sein d'un groupe, le courage et le dévouement sont des valeurs nécessaires. On y monte en grade, on y acquiert des compétences qui peuvent aider dans son activité professionnelle principale de tous les jours, dans une recherche d'emploi. Tout le long de son parcours, les nouvelles recrues sont suivies par des formations, des débriefings au quotidien. L'accompagnement par les anciens avec leurs expériences y est présent. La notion d'esprit de groupe et de cohésion est primordiale.

LES MOTS DU CAPITAINE AU SDIS 72

"Vous êtes des atouts majeurs de la sécurité civile sur votre territoire... Il ne faut pas hésiter" - Mathieu Leduc, Capitaine en charge de la mission Encouragement du volontariat et citoyenneté au sein du SDIS 72 .