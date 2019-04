VIDÉO - Didier Lacroix : "Le Stade Toulousain va jouer crânement sa chance face au Leinster"

Toulouse, France

Les joueurs du Stade Toulousain partent ce vendredi après-midi en avion vers Dublin pour disputer la demi-finale de Coupe d'Europe face au Leinster, le champion d'Europe en titre. C’est la première demie disputée par le Stade Toulousain depuis 2011. Match qui va voir s'affronter les deux équipes les plus titrées sur la scène européenne. Quatre titres chacune. Deux équipes qui étaient dans la même poule cette saison, chaque équipe est sortie gagnante à domicile. C'est donc l'heure de la belle, pour une place en finale.

Jouer sans pression

Avant de la partir pour Dublin, Didier Lacroix, le président du Stade Toulousain était sur France Bleu Occitanie. Il s’est confié sur les ambitions de son équipe qui dispute sa première demi-finale européenne depuis huit ans, qui plus est face au champion en titre : "On a l’impression d’être dans un jolie histoire, avec une équipe très enthousiaste qui va aller jouer crânement sa chance en terre irlandaise, chez le champion d’Europe en titre. On y va avec beaucoup d’envie, et peu de pression quelque part devant le grand favori qu’est le Leinster."

"On a l’impression d’être dans un jolie histoire" — Didier Lacroix

Didier Lacroix est arrivé il y a deux ans à la présidence du Stade Toulousain, aujourd’hui cette équipe renaît, tout lui sourit, elle gagne tout ! À la question, "Quel est le secret de cette renaissance ?", Didier Lacroix répond : "Le secret, c’est d’être respectueux de tout ce qui s’est fait depuis des années. On a simplement essayé de redonner confiance aux hommes, avec l’enthousiasme et l’audace d’un certain nombre de jeunes, un recrutement pertinent pour apporter une dose d’expérience, mais surtout de penser ce qui s’est fait avant nous et de transmettre au bon moment."

Le Brennus ou la Coupe d’Europe ?

Didier Lacroix a répondu aux questions des auditeurs de France Bleu, et notamment à celle de Pauline : "Est-ce que vous préférez gagner le bouclier de Brennus ou bien la Coupe d’Europe ?"

"C’est le choix entre son père et sa mère, ironise Didier Lacroix. Vous savez quoi, pendant au moins 80 minutes ce weekend on va penser à la Coupe d’Europe. On verra Dimanche soir si on est encore qualifié pour cette compétition. A partir de là, ça orientera nos choix. Il y a en France une histoire toute particulière avec ce bouclier de Brennus et le Top 14 avec les 19 titres du Stade Toulousain. Mais à Toulouse, il y a une Coupe d’Europe très bien installée, peut-être parce qu’on a gagné la première, peut-être parce qu’on est codétenteur du plus grand nombre de titres avec le Leinster. C’est donc impossible de répondre. Il faut prendre les matchs les uns après les autres, dont cette demie de Coupe d’Europe."

