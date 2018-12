VIDEO - Les cadeaux des dijonnais arrivent, Papa Noël a descendu la Tour Philippe le Bon !

Par Sophie Allemand, France Bleu Bourgogne

Ça y est, c'est vraiment Noël ! Ce lundi 24 décembre, un célèbre monsieur barbu a descendu en rappel la Tour Philippe le Bon ... Et cela fait plus d'un demi-siècle qu'il fait ça ! 46 mètres de haut et cette année encore, le père Noël est arrivé sain et sauf, prêt à livrer ses cadeaux.