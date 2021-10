VIDÉO - Dinan : 500 manifestants pour soutenir une médecin non vaccinée contre le Covid

Ce samedi 23 octobre, plus de 500 manifestants ont défilé dans les rues de Dinan (Côtes-d'Armor) pour soutenir le docteur Françoise Van Dien de Pleudihen-sur-Rance. Depuis le 15 octobre, elle ne peut plus exercer car elle n'a pas été vaccinées contre le Covid.

Venus des Côtes-d'Armor et d'Ille-et-Vilaine, plus de 500 manifestants se sont rassemblés à Dinan ce samedi 23 octobre pour dire leur soutien aux soignants non vaccinés contre le Covid et suspendus de leurs fonctions. Dans la foule, de nombreux patients du docteur Françoise Van Dien, généraliste à Pleudihen-sur-Rance à quelques kilomètres de Dinan.

1.500 patients privés d'un médecin attitré

Depuis le 15 octobre, cette généraliste de 66 ans, en activité depuis 40 ans, ne peut plus exercer. Elle a été suspendue de ses fonctions par l'Agence régionale de santé car elle n'est pas vaccinée contre le Covid. Cette mise à l'écart priverait aujourd'hui 1.500 patients d'une médecin attitrée. Parmi eux, Blandine Ricard-Laval. Elle a lancé une pétition qui approche des 4.000 signatures.

La foule a ovationné le docteur Van Dien lors de sa prise de parole. © Radio France - Benjamin Fontaine

"On demande le maintien en activité de notre médecin. Les gens sont dans le désarroi. Les médecins qui sont sur notre territoire ne prennent pas de nouveaux patients. Comment fait-on ? Il y a des gens qui ont des prescriptions à renouveler !" s'agace Blandine Ricard-Laval.

Le maire de Pleudihen et quatre autres maires des communes voisines ont envoyé un courrier à l'agence régionale de santé pour les alerter sur cette situation. "La règle fixée est injuste. On a applaudi les soignants pendant un an et aujourd'hui, le docteur Van Dien a beaucoup donné pendant la crise et aujourd'hui on la met sur la touche. C'est d'une violence extrême. Notre mouvement est en direction de tous les soignants suspendus," conclut Blandine Ricard-Laval.

Pour la manifestation, aucune pancarte anti-vaccin ou anti-pass n'était la bienvenue. Dans la foule pourtant, plusieurs participants disent leurs doutes face au vaccin. Certains évoquent une manipulation du gouvernement, d'autres assument de ne pas être vaccinés contre le Covid, par peur ou par opposition.

Le docteur Françoise Van Dien ne se définit pas non plus comme une anti-vaccin mais son discours est loin d'être limpide. "Je vois beaucoup d'effets secondaires liés au vaccin. Ce n'est pas très clair et mon tempérament me porte à ne pas faire confiance à ce que je ne maîtrise pas complètement dans la connaissance. Ça me semble expérimental. Pour moi, en Bretagne, le Covid n'a pas été un problème de santé publique, donc le reste est hors de proportion. Un problème aussi complexe ne peut pas être résolu avec un seul élément comme le vaccin."

La médecin poursuit son travail

En attendant, la médecin assure qu'elle continue à travailler. Un de ses patients nous a confié qu'il échangeait avec elle par vidéo. "Je ne veux pas être accusée ensuite de non assistance à personne en danger," affirme Françoise Van Dien. De son côté, l'agence régionale de santé n'a pas souhaité communiquer sur ce dossier. Elle rappelle simplement qu'au regard de la loi, "les professionnels exerçant au sein d’un établissement de santé et à tous les professionnels de santé libéraux, n’étant pas en mesure de présenter un schéma vaccinal complet au 16 octobre 2021 ne peuvent exercer leur activité."