VIDÉO - Dix camions de 36 tonnes de dons récoltés en Vaucluse pour l'Ukraine

Les collectes pour venir en aide aux Ukrainiens sont toujours nombreuses en Vaucluse, plus de deux semaines après le début de l'invasion russe en Ukraine. Et désormais, les dons collectés dans l'ensemble du département sont centralisés au parc des expositions d'Avignon, sous la houlette de la Protection civile et de l'Afuca, l'Association franco-ukrainienne Côté d'Azur. "On est sur Avignon depuis mercredi dernier et on arrive déjà à dix camions de 36 tonnes", se félicite le représentant de l'association en Vaucluse, Olivier Baudry, invité de France Bleu Vaucluse ce mardi matin.

"On a une générosité exceptionnelle, mais ça ne m'étonne pas des Vauclusiens et des Vauclusiennes à la vue de cette guerre catastrophique et ignoble. Il y a une solidarité qui s'est tout de suite installée", salue Olivier Baudry. Des produits d'hygiène, des produits médicaux, de la parapharmacie, des chaises roulantes ou des béquilles ont notamment été collectées. "On demande aux gens d'emballer leurs dons dans des cartons annotés et par produits. Ça, s'est vraiment suivi à la lettre. Ensuite, on met tout sur des palettes, qu'on filme, et qu'on prépare pour l'envoi en notant ce qu'il y a à l'intérieur en ukrainien."

L'Afuca cherche encore des bénévoles en Vaucluse

Une fois remplis, les camions remplis de dons partent vers Nice puis vers l'Ukraine, ou directement d'Avignon vers l'Ukraine. "On en a deux qui vont aller directement en Ukraine. Ce sont des entreprises qui viennent ici, qui déchargent du matériel professionnel et qui partent avec les camions et même les chauffeurs sont étonnés par l'ampleur de la solidarité", explique Olivier Baudry.

L'Afuca est une association composée uniquement de bénévoles et cherche toujours des volontaires. L'association est joignable via sa page Facebook et Olivier Baudry précise qu'il est encore possible de déposer des dons au hall J du parc des expositions d'Avignon, "dans des cartons annotés et sans y mettre des textiles".