VIDÉO - Dordogne : l'âne Nougat est à la recherche d'un nouveau maître

Nougat, l'âne de Marie-Claude, va devoir quitter sa maîtresse car elle va rentrer en maison de retraite. Il cherche une nouvelle famille qui pourrait l'adopter.

Si vous connaissez quelqu'un qui a un beau pré, un abri, du foin et beaucoup d'amour à revendre, c'est le moment ! A Parcoul-Chenaud en Dordogne, l'âne Nougat, 15 ans, va devoir être séparé de sa maîtresse Marie-Claude car celle-ci va bientôt rentrer en maison de retraite. Le fils de Marie-Claude, Eric cherche une nouvelle famille qui pourrait accueillir Nougat.

Très gentil et joueur

Nougat vit depuis 12 ans chez Marie-Claude, qui le considère "comme son enfant", explique Eric. "Nougat n'est pas méchant. Il est joueur, très taquin. Et sa plus grande qualité c'est qu'il est très très gentil", indique-t-il. C'est lui qui a offert Nougat à sa mère, il y a une douzaine d'années. Avant cela, Nougat était dans un cirque. L'âne est très intelligent, et Eric lui a même appris à jouer au foot.

Désormais, il cherche un nouveau propriétaire pour Nougat, qui pourra subvenir à ses besoins, et surtout "lui apporter de la compagnie, comme l'a fait ma maman", ajoute Eric.