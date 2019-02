VIDÉO - Patrick Sébastien accueilli par des gilets jaunes avant son spectacle à Périgueux

Une quarantaine de gilets jaunes attendaient l'humoriste corrézien devant l'Odyssée de Périgueux. Après quelques selfies et discussions, il a rappelé son soutien au mouvement.

Périgueux, France

Il est l'un des soutiens des gilets jaunes de la première heure. Patrick Sébastien a été accueilli par une quarantaine de manifestants périgourdins, ce samedi 23 février, avant son spectacle à l'Odyssée de Périgueux.

Entre deux selfies et quelques embrassades, l'humoriste corrézien a rappelé son soutien aux gilets jaunes. "Moi les gilets jaunes, j'en ai parlé avant même que ça commence, et j'en parlerai encore après. Je les soutiens, mais je ne soutiens pas la méthode, parce qu'on se fait bouffer ça par les casseurs et les politiques... Il faut changer de méthode, je ne sais pas laquelle, mais il faut trouver", explique-t-il.

Patrick Sébastien a échangé avec eux à propos de sa vision du mouvement. "Les gens ont besoin de considération, d'exister. On les prend pour des cons. Moi je leur dis qu'il faut continuer, il faut pas se laisser marcher sur la gueule. Et il faut qu'on arrête de se battre entre nous, faut être ensemble".

Patrick Sébastien, au milieu des gilets jaunes périgourdins. © Radio France - Emeline Ferry

L'ancien animateur de France 2 a également reçu un bouquet et une bouteille de vin en cadeaux, avant de partir répéter son spectacle, sous les applaudissements des gilets jaunes, et sur l'air de "on fait tourner les gilets" !