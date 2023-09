VIDÉO - Dordogne : un canal souterrain long de 3 km sous le centre-ville de Bergerac

L'eau est presque propre, de petits cailloux et quelques plantes lui donnent l'aspect d'un véritable petit ruisseau souterrain. Nous sommes sous la rue de la Mission à Bergerac, une échelle a été descendue par le serrurier de la ville dans une trappe en métal rouillée au milieu des pavés.

En s'y glissant, on accède par une étroite fente à un long couloir vouté. Le canal du Caudeau, qui date de l'époque médiévale et qui traverse tout le centre-ville de Bergerac.

Le canal a été recouvert au fil des siècles par une voute en pierre, à cause de l'urbanisation croissante. © Radio France - M. B.

Un canal pour alimenter six moulins à farine

Le canal date au moins du XIVe siècle, c'est la trace la plus ancienne qui le mentionne selon Emilie Grandclaudon, la responsable du patrimoine à la mairie de Bergerac. A l'époque médiévale, il est en plein coeur de la ville et sert à tout : "Il servait d'abord à alimenter six moulins pour nourrir les habitants, mais aussi pour irriguer grâce à un système de canaux annexes, à éteindre les feux, et les artisans y jetaient aussi une partie de leurs déchets".

L'eau transite toujours aujourd'hui par le canal sous la ville, de Pombonne où il prend l'eau du Caudeau, jusqu'à la Dordogne, au bout de 3,6 km. Le canal à ciel ouvert a été recouvert au fil des siècles par l'urbanisation croissante. Aujourd'hui, on ne le voit à l'air libre qu'à de rares endroits de la ville, comme les moulins de Piles et de Bellegarde.

Le canal du Caudeau, sur le plan de Jean-Claude Ignace et Yan Laborie dans "Histoire de Bergerac", sous la direction de Michel Combet, éditions Fanlac, 2017 - DR

Une ouverture à la visite ?

La mairie aimerait faire visiter au grand public ce canal, véritable petite "catacombe" bergeracoise. Mais l'entrée est étroite et le canal peut être dangereux quand de forte pluies augmentent le débit sous les voutes. L'ouverture au public est néanmoins à l'étude, à l'horizon de l'été prochain.

En attendant, la ville organise une "oeuvre du café" ce mardi 12 septembre à Dordonha pour découvrir autour d'un café l'histoire de ce canal, à 13 heures place de la Petite mission. Les infos pratiques sont sur le site de la ville .