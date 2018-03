Laurence, 54 ans, une Périgourdine de Saint-Cyprien participe à Wild, la course de survie, c'est le nouveau jeu d'aventure lancé par M6 ce lundi. Le premier épisode est à retrouver à 21h.

Dordogne, France

Laurence, une "baroudeuse" Périgourdine de 54 ans a participé à la première édition d'une nouvelle émission lancée par M6 ce lundi soir : "Wild, la course de survie". Le principe de l'émission est simple, 14 candidats vont s'affronter dans des "milieux hostiles", la jungle, le désert, la montagne ou encore la savane. Des territoires où les candidats doivent survivre dans des conditions extrêmes. Chaque semaine rime avec une nouvelle course de 50 km étalés sur 3 jours sans avoir ni à boire ni à manger.

Mais le cœur du jeu est surtout d'associer un candidat dit "expert", habitué à la survie, et une autre candidat dit "novice" en 7 binôme. Laurence la Périgourdine fait partie de ces novices.

Wild, la nouvelle émission d'aventure de M6 commence ce lundi soir à 21h - M6

"J'ai toujours rêvé de participer à un jeu d'aventure" Laurence

Parmi les candidats de Wild, il y a Laurence. Cette Périgourdine de 54 ans qui habite dans un petit hameau près de Saint Cyprien a participé au jeu en tant que novice. Pour cette quinquagénaire, participer à cette émission était un véritable rêve.

"J'ai toujours rêvé de participer à un jeu d'aventure. J'ai déjà fait des jeux télévisés comme Question pour un Champion mais je voulais vraiment faire un jeu d'aventure. Chaque année j'ai postulé à Koh-Lanta sur TF1 mais je n'ai jamais été sélectionnée" explique Laurence

Alors quand la Périgourdine a été sélectionnée, elle a explosé de joie : "J'étais ravie, enfin quelqu'un me faisait confiance"

Un défi dans des conditions extrêmes

Mais l'aventure de Laurence n'a pas été de tout repos. Elle a dû parfois être confrontée à des conditions extrêmes et courir par exemple sous 35 degrés. De la survie pour cette "novice" pas vraiment habituée à la survie. "Pour la première fois de ma vie, j'ai su ce que c'était d'avoir soif. Parfois je n'ai pas bu pendant plusieurs jours ! C'était très dur" se souvient Laurence.

Laurence a du marcher sous 35 degrés pendant 3 jours. - M6

Des conditions extrêmes et un défi personnel qu'elle a tenu à faire à tout prix. "Je voulais tout faire pour prouver aux autres que même à plus de 50 ans on peut faire de grandes choses. Ce dont beaucoup de gens doutent." Un message qu'elle a surtout voulu faire passer aux recruteurs.

En effet, Laurence, ancienne contrôleuse agricole, est actuellement à la recherche d'un emploi dans le tourisme. Mais difficile pour cette passionnée de voyages qui a déjà arpenté de nombreux pays, de convaincre les recruteurs "à plus de 50 ans, trouver un emploi ressemble à un parcours du combattant" explique Laurence. Elle espère bien que l'émission va réussir à montrer aux employeurs ses qualités.

En attendant, si vous voulez suivre le parcours de la Périgourdine rendez-vous sur M6 ce lundi soir à 21 heures.