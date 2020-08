VIDÉO - École : Emmanuel Macron souhaite une bonne rentrée "un peu particulière" aux élèves

"C'est une rentrée un peu particulière parce que le virus est toujours là" : ce sont les mots d'Emmanuel Macron, ce lundi soir, dans un vidéo publiée sur le réseau social Instagram. Le chef de l'État s'adresse aux 12,5 millions d'élèves qui vont reprendre le chemin de l'école ce mardi. "Vous êtes à quelques heures de la rentrée scolaire. Je sais que pour les uns, c'est l'angoisse, pour les autres, l'impatience, la joie de retrouver les camarades", souligne Emmanuel Macron au début de la vidéo.

"Il faut vous protéger"

Mais le président de la République insiste surtout sur le respect des gestes barrières : "Il faut vous protéger donc je compte beaucoup sur vous pour appliquer les gestes barrières, le port du masque et tout le reste. Et aussi pour suivre ce que vos professeurs vous diront". Emmanuel Macron remercie d'ailleurs "tous les enseignants de France" pour "leur mobilisation à cet égard, en plus de tout le reste" : "Ils ont été exemplaires".

Le chef de l'État rappelle que "l'école est une chance, celle qui va nous permettre aussi de raccrocher toutes celles et ceux qui, pendant des mois, se sont tenus loin de l'école parfois, ont eu plus de difficultés".

Nous allons tous nous mobiliser pour que chacun puisse retrouver ses pleines chances. - Emmanuel Macron

Il dit aussi compter sur les élèves pour "donner leur place dans l'école aux 400.000 enfants et adolescents qui sont en situation de handicap". Ils seront 6% de plus que l'an dernier, selon la secrétaire d'Etat chargée du dossier Sophie Cluzel. Mais les familles et les associations ne sont pas convaincues. L'Unapei, fédération qui regroupe les associations de personnes handicapées mentales et leurs familles, affirme que "des milliers d'enfants en situation de handicap restent exclus de l'école" en cette rentrée 2020.