[VIDEO] Embellie sur le marché de l'emploi des personnes handicapées en Région Centre Val-de-Loire

_"Il y a une embellie"_selon Christophe Roth, le président nationale de l'Agefiph, l'organisme qui œuvre à l'insertion professionnelle des personnes handicapées.

Une embellie portée par le marché de l'emploi avec un taux de chômage au plus bas. En trois ans, le taux de chômage des personnes handicapées est passé de 19% à 14%, mais c'est encore presque deux fois plus élevé que dans la population générale.

De plus en plus d'entreprises - comme la chaîne de restauration Burger King ou les supermarchés E.Leclerc - s'engagent, via une convention avec l'Agefiph, à faire d'avantage de place au handicap.

Cette année, quelque 10.000 employeurs participent au "DuoDay", en accueillant un demandeur d'emploi handicapé pour une journée, ce 17 novembre. L'an dernier, 20% de ces rencontres avaient débouché sur des propositions concrètes pour les participants (stage, apprentissage ou emploi).

Etat des lieux de l'emploi des personnes handicapées ce 17 novembre sur France Bleu Touraine avec Arnaud Lévêque, Délégué régional de l'Agefiph en Centre-Val-de-Loire

