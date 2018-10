Expérimentée depuis plus d'un an en Dordogne, l'utilisation de drones permet aux pompiers d'avoir une vue aérienne optimale pour agir plus efficacement pendant les interventions.

Dordogne, France

Ils ont été très utiles lors du violent incendie à La Roche-Chalais il y a 10 jours, ou bien pendant les inondations en Bergeracois au mois de juin. Des drones sont utilisés par les pompiers périgourdins depuis plus d'un an. Et ils cherchent à développer cet outil en formant de nouveaux collègues.

La semaine dernière, huit pompiers ont passé plusieurs jours à apprendre à faire voler ces petits engins, dans leur centre de formation à Savignac-les-Églises. Cette technologie permet d'avoir une meilleure visibilité pendant les interventions.

Les drones sont des Parrot Bebop 2. © Radio France - Emeline Ferry

"Sur le terrain, le pilote se met à disposition du commandant des opérations de secours, et on fait s'envoler le drone jusqu'à 150 mètres de hauteur et cela permet d'avoir une vue qu'on n'a pas au sol. On peut repérer les accès, les chemins, où sont positionnés les véhicules, faire une reconnaissance de l'étendue du feu, de sa progression...", explique Pascal Riffaud, le chef du service cartographie au SDIS de Dordogne.

Huit drones pour tout le département

Pendant les inondations à Bergerac, "on a repéré grâce au drone des habitations où les gens étaient les pieds dans l'eau, alors qu'on ne pouvait pas les repérer sur le terrain. Cela nous a permis d'agir plus vite", souligne l'adjudant-chef Loïc Champotray, responsable de la formation.

L'objectif de cette formation est de mailler le département plus efficacement. Pour l'instant, le SDIS 24 est équipé de huit drones, mais ils sont tous localisés à Périgueux. Des pompiers des centres de secours de Bergerac, de Sarlat, de Saint-Cyprien, de Thiviers et de l'état-major ont ainsi été formés, pour que les délais d'arrivée en intervention soient raccourcis.

"On peut monter, descendre, orienter la caméra, on voit tout en temps réel, c'est une nouvelle façon de travailler, c'est un peu avant-gardiste, c'est un vrai avantage pour nous", s'enthousiasme Loïc Guimard, pompier à la caserne de Saint-Cyprien.

Les drones peuvent voler jusqu'à 150 mètres de hauteur. © Radio France - Emeline Ferry

Pour se former, les pompiers s'entraînent à piloter le drone sur un circuit d'obstacles. © Radio France - Emeline Ferry