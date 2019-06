VIDEO - En été, c'est tous les jours la fête de la musique place de la Mairie à Aix-les-Bains

Aix-les-Bains, France

A Aix-les-bains, les riverains ont le rythme dans la peau. De juin à fin août, la place de la mairie se transforme chaque jour en scène de concert. Du lundi au samedi dès 15h30, l'homme-orchestre Joe, une figure locale, fait danser les Aixois jusqu'à 19h. Et ça fait 26 ans que ça dure.

Derrière son piano, le chanteur réinterprète à sa sauce des tubes des années 70 aux années 2000. Du jazz, du musette, de la pop, du tango, tous les styles y passent pour attirer le badaud sur la terrasse du bar La Causette.

26 ans de concert

Ce rendez-vous, Joe l'a créé en 1993 et chaque saison entre 150 000 et 200 000 spectateurs assistent à ses prestations. Certains habitants répondent présent depuis le début. C'est le cas de Nano, 86 ans qui s'assoit à la même table depuis le début.

"J'ai été le premier danseur à danser ici avec la dame qui a co-créé ce dancing en plein air" - Nano, habitant d'Aix-les-Bains

Certains curistes se lancent sur la piste de danse. Voilà plus de 20 ans que Lily et Falou dansent sur les rythmes de Joe. "Je fais ce que je peux mais c'est important de bouger pour que la cure soit plus efficace" nous dit Lily qui aime valser avec son mari.