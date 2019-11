VIDEO -"En France, on n'a pas cette vision de l'importance mondiale de St-Martin de Tours", Antoine Selosse

Antoine Selosse est le délégué général du centre culturel européen Saint-Martin de Tours. Pour ces festivités qui s'annoncent, il était l'invité de France Bleu Touraine ce vendredi

Ancien évêque de Tours au 4ème siècle, il a fondé avant ça la première abbaye du monde occidental. L'abbaye de Ligugé près de Poitiers. Puis une fois à Tours, il fondera l'abbaye de Marmoutier.

En France, on parle d'été indien alors qu'il faut plutôt parler d'été de la St-Martin. A sa mort à Candes-St-Martin, un certain 8 novembre, sa dépouille est transportée à Tours où il est enterré le 11 novembre. Et on raconte qu'au passage du convoi mortuaire sur la Loire, les bords du fleuve refleurissent, comme si l'été revenait soudainement au moment où l'hiver approche"