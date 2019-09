VIDEO - En fuyant son conjoint violent, Linda, mère nîmoise de 35 ans, a échappé à la mort

Alors que sonne le glas du centième féminicide depuis le début de l'année, France Bleu Gard-Lozère a recueilli le témoignage de Linda. Battue par son conjoint pendant plusieurs années, la mère de famille de 35 ans a trouvé le courage de fuir avec ses trois enfants, et ainsi sauver sa vie.

Nîmes, France

C'est accompagnée d'une bénévole d'association d'aide aux victimes que Linda arrive dans les locaux de France Bleu Gard-Lozère. Les bras posément croisées sur ses genoux, elle observe son fils jouer sur son smartphone d'un oeil maternel. Rien ne laisse penser, à première vue, que la petite famille nîmoise a subi un traumatisme. Pourtant il y a deux ans, Linda a subi une tentative de meurtre de la part de son ex-conjoint, sous les yeux de son enfant.

"On dit que ça commence par une gifle, mais l'enfer commence bien avant. Des jalousies, des insultes... Des dénigrements permanents. Et puis les premiers coups arrivent très vite." Pendant les premières années du jeune couple, c'est pourtant l'amour fou entre Linda et son compagnon - il est courtois, galant. Mais comme 10% des femmes qui attendent un bébé, Linda subit ses premières violences. Elle est enceinte de son troisième enfant quand son mari tente de l'étrangler sous les yeux de son fils.

Après cet accès de violence, Linda a un déclic. Elle rencontre un policier, qui la somme de quitter immédiatement son domicile avec ses enfants. Après deux années entre foyer et petit appartement, la jeune maman reprend goût à la vie.

Le témoignage complet de Linda est à retrouver ci-dessous.