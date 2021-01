VIDEO - " En Indre-et-Loire, sur nos 70 centres de secours, 64 ne sont composés que de pompiers volontaires"

Le saviez-vous ? En Indre-et-Loire, plus de 8 pompiers sur 10 sont des volontaires. Ils sont précisément 2 093 volontaires contre 352 professionnels. " C'est ce qui constitue le socle de notre organisation des secours, de notre sécurité civile. Tous ces effectifs volontaires, altruistes et à l'écoute", précise le lieutenant Kahina Benfifi, chef du service volontariat et jeunes sapeurs pompiers au SDIS ( Service Départemental d'Incendie et de Secours ) d'Indre-et-Loire.

" Sur nos 70 centres de secours d'Indre-et-Loire, 64 ne sont composés que de sapeurs-pompiers volontaires. On en a 2 000, on peut penser que c'est beaucoup sauf qu'on a des besoins spécifiques notamment sur les territoires ruraux et notamment en journée. Car les pompiers volontaires cumulent leur temps de garde avec leur vie professionnelle et avec leur vie de famille. C'est possible et pourquoi pas vous ?

On organise des recrutements régulièrement au cours de l'année. Il n'y a pas d'échéances précises, cela dépend du nombre de candidatures qui arrivent. Donc n'hésitez pas à aller frapper à la porte de la caserne la plus proche de chez vous".

Pour faciliter cette organisation_, "il existe des conventions de disponibilités qui permettent à des volontaires de se rendre disponible en journée pendant leur temps de travail après négociations bien sûr avec leur employeur. Pour le laisser partir au bip en cas d'urgence ou bien pour de la formation sans être obligé de poser des jours de congés. A ce jour, nous avons plus de 200 employeurs en Indre-et-Loire qui nous accompagnent."_