VIDEO - En Mayenne, le Refuge de l'Arche accueille des oiseaux exotiques, détenus illégalement jusque-là

Le Refuge de l'Arche va prendre soin de plusieurs oiseaux exotiques, des perruches à collier, piaillement strident, plumage vert vif, longue queue et bec rouge, volatiles originaire d'Afrique et d'Asie, et un perroquet amazone à front jaune, adorable petit perroquet, intelligent, curieux et très actif.

La Fondation 30 Millions d'Amis les avait récupérés chez un particulier qui les détenait illégalement dans des cages, avant donc de les confier au sanctuaire mayennais.

