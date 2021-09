VIDÉO - En Mayenne, les baguettes croustillantes de Frédéric Lalos, un des meilleurs boulangers du monde

Dans le Nord-Mayenne, du pain, des viennoiseries et des tartes de très haut niveau sont vendues par Frédéric Lalos. Le meilleur ouvrier de France vient de quitter Paris pour rejoindre Sandra, sa femme aux Vergers de Soucé et ainsi, se rapprocher de ses racines familiales dans l'Orne.

À 50 ans, Frédéric Lalos a déjà plusieurs boutiques à son nom dans le monde entier, des laboratoires à Paris et le prestigieux titre de plus jeune meilleur ouvrier de France décroché en 1997, à seulement 26 ans. Il a surtout un savoir-faire unique qu'il partage désormais aux clients des Vergers de Soucé dans le Nord-Mayenne, avec un seul but : "Le pain est devenu un produit de luxe que je veux rendre accessible à tout le monde."

Un retour aux sources

Cet été, il a retrouvé son épouse Sandra, qui a repris en 2019 les Vergers de Soucé. Un retour aux sources pour le boulanger, qui a passé son enfance de l'autre côté, à Flers (Orne). "Pour moi, c'est idyllique. Vous imaginez à Paris le périph bouché pour rentrer chez moi le soir ? Ici, c'est du bonheur à l'état pur, c'est chez moi."

La réalité du quotidien

Dans la boutique des vergers, le meilleur ouvrier de France sert lui-même les clients. Il leur explique son travail du pain, fait à partir de levain, nourri tous les jours. "Bien sûr que c'est différent de Paris, là il faut que je fasse venir le client. On a déjà tous ceux du verger, ce qui est super. Et puis, à moi de faire savoir que je suis là, ce que je fais pourque les gens viennent au moins une fois pour goûter. Et après, ils font leur choix."

"C'est la réalité du quotidien et ce sont les questions que je me pose tous les matins en me levant pour m'assurer que tout va bien et que les clients sont contents'", raconte-t-il.

Dans la boutique des Vergers des Soucé, Frédéric Lalos vend du pain, des tartes et des viennoiseries. © Radio France - Selma Riche

La boutique des Vergers de Soucé est ouverte le vendredi après-midi de 13h30 à 18h et le samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.