VIDEO - En Mayenne, passionné de footing, il se lance dans la course aux déchets pendant le reconfinement

Thierry Huet est un amateur de course à pied. Tous les jours ou presque, à côté de chez lui à Château-Gontier-sur-Mayenne, il fait un footing d'une heure et en profite pour ramasser les déchets qui jonchent les rues et les chemins et notamment les masques que beaucoup jettent n'importe où.

Faire un footing utile à Château-Gontier-sur-Mayenne, pendant 1 heure avec une dérogation, une paire de gants et un sac. Thierry Huet se lance dans la course aux déchets. D'autres passionnés de running le font déjà un peu partout en France.

Et des cochonneries, dans la rue, dans les chemins, le long de la Mayenne, il en voit et en ramasse beaucoup, notamment des masques confie-t-il : "cette semaine, par exemple, j'ai été très surpris en récupérant 5 kilos de déchets et beaucoup de masques, ce n'est pas très bon. C'est assez impressionnant. Je suis prudent quand je les ramasse puis je me lave les mains très régulièrement. C'est un geste citoyen".

Thierry Huet incite les autres joggeurs du département de la Mayenne à faire la même chose que lui quand ils chausseront leurs baskets.

Le Mayennais tient à rappeler que, dans toutes les rues de Château-Gontier-sur-Mayenne, des poubelles sont mises à la disposition des habitants. Et s'il n'y en a pas, il suffit de mettre son masque ou tout autre objet, dont on veut se débarrasser, dans sa poche avant de rentrer à la maison. Un geste qui ne coûte rien et qui préserve l'environnement.