VIDÉO - En Mayenne, une chanson et un clip pour lutter contre les violences faites aux femmes

L'association mayennaise "Et pourquoi pas elles?" a imaginé une chanson pour sensibiliser aux violences faites aux femmes. Un clip a été mis en ligne.

"Je suis brûlée par amour, ce coup de foudre finit par des coups, un repas trop cuit il frappe puis supplie, s'excuse, promet, c'est la dernière fois, c'est plus fort que lui c'est plus fort que moi", ce sont les premières paroles de la chanson, intitulée "Tous égaux", écrite par l'association mayennaise "Et pourquoi pas elles ?". Un clip vidéo, avec la participation de nombreux artistes du département, accompagne cette chanson. Il a été récemment mis en ligne. L'objectif est évidemment de sensibiliser le public aux violences faites aux femmes. Depuis le début de l'année, 16 femmes ont perdu la vie, tuées par leur compagnon ou leur ex-compagnon.

