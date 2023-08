VIDEO : En pleine feria à Béziers, Aymeric Caron demande du courage aux politiques pour abolir la corrida

Depuis des années, c'est une habitude à Béziers, qui dit feria et corridas, dit aussi mobilisation des opposants à la tauromachie. Ce dimanche après-midi, ils se sont une nouvelle fois mobilisés dans la capitale Biterroise pour réclamer l'abolition des corridas. Et c'est donc devant la mairie et jusque sur les allées Riquet et une partie de l'avenue Saint-Saëns, menant aux Arènes qu'ils ont manifesté leur hostilité à cette tradition taurine de plus d'une siècle. Robert Ménard n'ayant pas refusé ce rassemblement.

"40 toros tués dans les Arènes de Béziers pour divertir", les anti-corrida demandent l'abolition des corridas

Le COLBAC (comité de liaison Biterrois pour l'abolition de la corrida) toujours très mobilisé a reçu cette année à Béziers un soutien de taille avec la présence notamment du député LFI-Nupes Aymeric Caron. Son nom ne vous est sans doute pas inconnu. Il est à l'origine l'automne dernier, d'une proposition de loi visant à supprimer la tolérance dont bénéficie encore aujourd'hui localement la corrida.

Suite à une avalanche d'amendements destinés à bloquer toutes les avancées sur la question, ce défenseur de la cause animale y a renoncé. Mais c'est avec toutes ses convictions qu'il est venu dans le Biterrois pour dire tout le bien qu'il pense de "cette barbarie animale". Sa présence n'est pas anodine. L'élu assure à France Bleu Hérault son intention de déposer une nouvelle proposition de loi transpartisane cosignée par des députés de divers groupes politiques à l'Assemblée Nationale. "Je veux envoyer un signal fort à ceux qui pensent croire que nous avons été vaincus. Loin de là"

"Je demande du courage politique à tous les élus quelle que soit leur couleur"

EELV et le Rassemblement dans le cortège à Béziers

150 à 200 anti-corrida se sont rassemblés ce dimanche, dont de nombreux politiques. La députée Sandra Rejol, et l'eurodéputée Caroline Roose (EELV) mais aussi Béatrice Roullaud, députée RN aux côtés de nombreuses associations anti-corrida.

Vendredi dernier, Robert Ménard a apporté une nouvelle fois son soutien sans faille au milieu taurin en diffusant sur une chaîne nationale une publicité , en soutien à la corrida et en précisant "qu'il est interdit d'interdire" et que c'est la passion d'un peuple à cette tradition locale. Une réponse du berger à la bergère puisque le maire de Béziers répondait à l'Alliance anti-corrida ayant tout simplement eu la même démarche pour réclamer l'abolition de la corrida pendant la Feria de Pentecôte de Nîmes.

"Mr Ménard fait de la publicité pour de la violence animale avec de l'argent public"-Colbac

"J'ai été très choquée par cette publicité" déplore Sophie Maffre-Baugé, présidente du COLBAC. "D'abord, c'est de la publicité pour de la cruauté animale. C'est juste scandaleux. C'est le code pénal qui le dit. Il s'agit de sévices graves et une cruauté infligée à un animal".*

Les anti-corrida n'ont pas l'intention de baisser les bras et promettent encore de nombreuses actions.