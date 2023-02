VIDÉO - En soutien à l'Ukraine, un millier de personnes forme un cœur sur la place du Capitole

En soutien à l'Ukraine et pour marquer la date du début de la guerre, il y a un an, le 24 février 2022, des centaines de personnes se sont retrouvées ce jeudi soir sur la place du Capitole pour un flash mob. Ils étaient environ un millier, lampe torche de téléphone à la main, pour former un cœur lumineux.

Ukrainiens et Français ont entonné La Marseillaise, en plus de l'hymne ukrainien. Le tout a été orchestré par l'association Ukraine libre Toulouse. À cause d'un problème technique, le Capitole n'a pu être éclairé aux couleurs de l'Ukraine qu'après le flashmob.

Oloksandra, 19 ans, est arrivée à Montech, à côté de Montauban au mois d'avril dernier avec sa mère © Radio France - Shannon Marini

Le Capitole aux couleurs de l'Ukraine © Radio France - Shannon Marini