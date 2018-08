Ils ont l'habitude, mais les abandons ont de nouveau mis les salariés et bénévoles de la SPA de la Sarthe à rude épreuve cet été. Rénové et agrandi en mai après 4 ans de travaux, le refuge affiche quasi-complet à la fin des grandes vacances.

Yvré-l'Évêque, France

"Chaque fois on se dit qu'on attaque un nouvel été bien organisé, et on finit par se laisser déborder", se désole Naïs Venanzi, la directrice du refuge d'Yvré L'évêque. Chaque été c'est la même chose, les abandons d'animaux domestiques se multiplient pendant les grandes vacances. Rénové et doté de 50 places supplémentaires pour les chats, ce qui porte sa capacité à plus de 200 places pour chiens et chats, le refuge affiche complet en cet fin de mois d'août.

"J'aimerais que les gens prennent conscience qu'un animal c'est un engagement sur 15 voire 20 ans. On n'est pas là pour accueillir tous les chatons de la Terre !"

Bonne nouvelle quand même, les adoptions sont en très forte augmentation à l'approche de la rentrée au refuge. 10 chiens et 15 chats ont été adoptés en dix jours au début à la mi-août : "Les gens ont du temps au retour des grandes vacances, c'est un moment propice à l'adoption".