VIDEO - Entre 1 300 et 4 000 manifestants à Belfort contre le pass sanitaire

Entre 1 300 et 4 000 manifestants ont battu le pavé ce samedi à Belfort au nom de la liberté pour protester à nouveau contre le pass sanitaire. Un défilé dans le calme.

Les manifestants étaient plus nombreux ce samedi dans les rues de Belfort qu'une semaine plus tôt

C'est toujours le grand écart quand il s'agit de donner un bilan des manifestations des anti pass-sanitaire depuis le début du mouvement. A Belfort, la bataille des chiffres s'est encore vérifiée ce samedi. 1 300 personnes ont défilé dans les rues selon les chiffres communiqués par la police au démarrage du défilé. Un peu plus tard, les organisateurs annonçaient ... environ 4 000 manifestants.

Ce qui est certain c'est qu'ils étaient plus nombreux que lors du précédent défilé une semaine plus tôt toujours dans la cité du Lion.

Les rues du centre ville et une prise de parole devant l'antenne de l'ARS

Le cortège a effectué un circuit dans le centre ville au départ et à l'arrivée de la préfecture avec notamment un arrêt devant l'antenne locale de l'Agence régionale de santé avec une prise de parole. Le défilé est passé place Corbis, rue Stroltz puis a emprunté le faubourg de France, la rue des Capucins notamment. Il n'y a eu aucun incident tout au long du cortège. Le défilé s'est déroulé dans le calme.

Beaucoup de manifestants portaient un tee-shirt LIBERTE sur le dos © Radio France - Nicolas Wilhelm

Les anti-pass sanitaires dont beaucoup portaient un tee-shirt blanc floqué LIBERTE restent malgré tout déterminés à ne pas lâcher. Il y avait ce samedi beaucoup plus de slogans dirigés contre Emmanuel Macron qu'à l'accoutumée.

Si je l'ai et si je dois en mourir, j'en mourrai, mais je ne serai pas à ce chantage - Michèle, infirmière à la retraite

Des manifestants venus en famille, entre amis, actifs, retraités comme Michèle 66 ans. Cette ancienne infirmière refuse de se faire vacciner et elle ne supporte pas qu'on oblige les soignants à le faire. " Quand je vois comment les soignants se donnent depuis des années, comment ils en ont bavé pendant cette crise. Moi, ça me rend folle. Je pense qu'on est dans une période où il faut être vigilant par rapport à la restriction des libertés. Il faut raisonner collectif mais pas pour servir uniquement les laboratoires, Monsieur Macron et les médias qui malheureusement suivent. Il y a un climat qui veut semer la peur. Je n'ai pas peur. Si je l'ai, je n'irai pas en réanimation. J'ai déjà écrit ça. Ma vie est globalement derrière moi. Si je dois en mourir, j'en mourrai, mais je ne céderai pas à ce chantage", a indiqué l'ex infirmière déterminée.

Charles Hayeck conseiller municipal à Saint Maurice Colombier dans le Doubs avec un casque orange © Radio France - Nicolas Wilhelm

Réveillez vous ! Vous devez être les garants de nos droits et de notre liberté - un conseiller municipal aux élus locaux

Des manifestants se sont plaints de l'absence d'élus locaux dans les défilé. Certains sont présents mais restent anonymes. Charles Hayeck lui assume et ne se cache pas. Ce conseiller municipal à Saint Maurice Colombier prés de l'Isle sur le Doubs portait un panneau ou toute sa pensée était résumé. "Je suis un élu de la république mais ou sont les autres ?". Il aimerait que ses collègues se réveillent. " Vous devez être les garants de notre République, de nos droits, de notre liberté. Je ne vois pas les élus se lever en disant ce pass sanitaire ne sert à rien. Il faut avoir le courage de le faire. Mais quand vous avez des préfectures qui viennent voir les mairies en disant attention, si vous faites pas ça, on va vous faire ça. Est ce qu'ils sont libres ?", s'interrogent le conseiller municipal.

Un nouvel appel pour samedi 28 août à 16h devant la préfecture de Belfort

Charles Hayeck a participé à toutes les manifestations contre le pass sanitaire. Il a déjà pris rendez-vous pour la prochaine. A l'issue de cette manifestation, un appel a été lancé pour une nouvelle mobilisation à Belfort à 16h samedi prochain 28 août devant la préfecture.