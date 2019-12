VIDÉO : environ 200 personnes manifestent contre la réforme des retraites à Bordeaux

Bordeaux, France

Au moins 200 personnes ont manifesté ce samedi 28 décembre à la mi-journée à Bordeaux contre la réforme des retraites. Une manifestation interprofessionnelle et intersyndicale avec quelques gilets jaunes, qui est partie de la gare pour rejoindre la place Stalingrad dans une ambiance globalement bonne enfant. D'autres manifestations ont eu lieu un peu partout en France.

Manifester entre deux réveillons, une évidence pour Simon, cheminot à Bordeaux : "C'est surtout pour montrer aux non-grévistes et au gouvernement qu'on est encore là. On est pas des casseurs ou des anti-sociaux, on est là pour notre avenir. C'est juste un réveillon, il y en aura d'autres, plus heureux j'espère." Quant à la petite mobilisation ce jour-là : "On est toujours un peu déçu, mais j'en ai vu d'autres des manifs où il n"y avait pas le monde qu'on espérait, et ce n'est pas grave ! On continue à avoir du soutien de la population, on le voit avec les gens qu'on croise et les sondages."