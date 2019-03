VIDEO / Essonne : le bidonville de Vigneux et ses 180 habitants évacués ce mercredi

Vigneux-sur-Seine, France

Le bidonville de Vigneux-sur-Seine situé sur "l'Ile Brune" sera bien évacué ce mercredi matin. Le maire qui a pris un arrêté municipal la semaine dernière évoque des risques d’inondations et d'incendies. Cet arrêté municipal fait suite à une ordonnance d'expulsion du 29 mai 2018 prononcé par le tribunal de grande instance d'Evry.Pour Thomas Chazal, maire (LR) de Vigneux-sur-Seine : "Il y a un réel risque sanitaire, le campement est situé sur une zone en plan de protection des risques des inondations, les systèmes de chauffage peuvent prendre feu en quelques minutes et c'est un site où aucun accès véhicule n'est possible, donc les services secours seraient en très grande difficulté pour intervenir très rapidement et sauver les familles en cas d'incendie". Le choix d'évacuer le bidonville pendant les vacances scolaires c'est, selon le maire "pour éviter que les enfants ne soient encore plus perturbés".

Le bidonville de #Vigneux en #Essonne devrait être évacué demain. Selon les associations qui s'opposent à cette "expulsion" :180 personnes vivaient ici depuis un an. Parmis eux 68 enfants (9 scolarisés) pic.twitter.com/UO4bhcTFyF — France Bleu Paris (@francebleuparis) March 5, 2019

Parmi ces 180 personnes, des roms pour la plupart, il y avait 68 enfants dont 9 qui étaient scolarisés. C'est pourquoi les associations présentes sur place demandaient un report de ce cette expulsion. Pour France Gruber de l'Association Solidarité Essonne Familles Roumaines et Roms, "le terrain aurait pu être prolongé jusqu'au mois de juin, le Port de Paris n'a pas besoin de ce terrain dans les trois mois. On est vraiment dans des situations qui se reproduisent et qui mettent à mal ces personnes et les associations qui travaillent avec elles sur le terrain". Julie Ozenne du collectif "Acceuil civique culturel économique et social ajoute "Sur ce camp, on avait entamé une réelle résorption entre bénévoles mais les élus n'ont pas suivi. Là, maintenant, on ne sait pas ce qu'il va advenir de ces familles. On va appeler le 115 ce mercredi matin et nous verrons bien !".

Ça fait 10 ans que c'est comme ça, c'est une mauvaise vie pour nous" - Aurélia

Selon les associations, 5 enfants était scolarisées au collège, 3 en primaire et une en maternelle. A la question, que vont devenir ces familles ? Roland Blanchetière de l'Association Solidarité Essonne Familles Roumaines et Roms explique qu'elles "vont probablement retrouver un autre terrain et reconstruire des baraques. Donc on va recommencer. Certaines familles ont été expulsés 4,5 fois ces dernières années. Hélas, ces familles sont résignées". C'est le cas d'Aurélia, installée en France depuis 10 ans qui prépare ses affaires. "On était bien ici mais on est obligé de partir. Ca fait 10 ans que c'est comme ça, c'est une mauvaise vie pour nous".