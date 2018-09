Mayenne, France

C'est le deuxième lieu en Mayenne qui porte le nom de l'artiste, il y a aussi l'école publique de La Baconnière. Leny Escudero et sa famille sont arrivés dans les années 30 ici après avoir fui la guerre civile espagnole. Le chanteur a laissé de très bons souvenirs : "il faisait plein de conneries et c'est ma marraine qui lui bottait les fesses" raconte un habitant.

Céleste Escudero a inauguré la résidence qui se trouve sur une ancienne friche industrielle qui appartenait à la SNCF : "c'est une très grande fierté d'autant plus que c'est un lieu symbolique. Les parents et les 6 enfants sont arrivés dans cette gare. Que ce lieu porte son nom et que ça perdure évidemment ça me touche infiniment. Je pense que les Mayennais ont été marqués par lui, par son parcours, un homme intègre et humaniste. Les gens ont gardé un grande tendresse pour lui".

illustration résidence escudero mayenne © Radio France

Pour la Ville de Mayenne, au-delà de l'hommage à cet artiste, cette réalisation immobilière est très importante. Ce projet, réalisé sur une ancienne friche industrielle, constitue un nouveau pôle d'attractivité et de vie, avec à proximité une crèche et des commerces (résidence de 40 logements locatifs, 7 pavillons et 2 résidences en accession à la propriété). La municipalité réfléchit maintenant à la mise en valeur de la zone autour du bâtiment de la gare.

