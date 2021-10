VIDÉO - ETA a cessé la lutte armée il y a dix ans : les dates clés de l'organisation basque

Le 17 octobre 2011, la "déclaration d'Aiete" était signée à Saint-Sébastien. Elle invitait ETA à arrêter les attentats et la France et l'Espagne à ouvrir le dialogue. Dix ans après, retour sur les dates clés de l'organisation basque.

Il y a dix ans, ETA annonçait la fin de la lutte armée, cinquante-deux ans après l'avoir commencée. Le 17 octobre 2011, à St-Sébastien, était signée la "déclaration d'Aiete". Un texte présenté lors de la Conférence internationale de paix de Aiete, dans l'ancienne résidence de Franco, signée par l'ancien Secrétaire général de l'ONU et prix Nobel de la Paix Kofi Annan, l'Irlandais Gerry Adams, président du Sinn Féin, l'ancien Premier ministre irlandais Bertie Ahern,, l'ancien ministre français de l'Intérieur Pierre Joxe, l'ancienne première ministre norvégienne, Gro Harlem Brundtland et l'ancien chef de cabinet de Tony Blair, Jonathan Powell. Trois jours plus tard, le 20 octobre 2011, ETA annonçait la fin définitive de son action armée.

Huit dates clés pour comprendre ETA en vidéo

Les dates clés en infographie