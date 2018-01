La GPA, ou gestation pour autrui, va être l'un des sujets de discussions des Etats généraux de la bioéthique, qui commencent ce 18 janvier. C'est aussi ce que l'on appelle, dans le langage courant, les mères porteuses.

C'est une technique qui permet à un couple ou à une personne seule de faire porter son enfant par quelqu'un d'autre. Elle peut par exemple permettre d'avoir un bébé à une femme qui ne peut pas être enceinte à cause d'une malformation de l'utérus. Dans ce cas, la fécondation des spermatozoïdes et de l'ovule des parents (ou d'un donneur) a lieu en laboratoire, et l'embryon qui en résulte est implanté à une autre femme, la mère porteuse. C'est elle qui est enceinte, et à l'accouchement, l'enfant est remis à ceux qu'on appelle "les parents intentionnels".

Des règles très différentes selon les pays

En France, cette technique est totalement interdite par la loi de bioéthique de 1994. Ceux qui ont les moyens vont parfois le faire à l'étranger, avec des règles qui varient selon les pays. Par exemple au Portugal, la GPA n'est accessible que dans certains cas d'infertilité féminine. Au Royaume-Uni, la mère porteuse ne doit pas être rémunérée. A l’inverse en Inde, avant l’arrivée d’une réglementation stricte en 2012, tout le monde pouvait demander une GPA et les autorités ont dû faire face à un vrai business des mères porteuses, avec des cliniques spécialisées et des mère prêtes à louer leur ventre pour quelques centaines d’euros.

Mais même si la GPA sera sûrement abordée lors des débats des Etats généraux de la bioéthique, le gouvernement n'a pas prévu de l'autoriser, contrairement à la Procréation médicalement assistée pour toutes les femmes.