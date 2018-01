La PMA, ou procréation médicalement assistée, va être au cœur des discussions des Etats généraux de la bioéthique, qui commencent ce 18 janvier. Ce sont les techniques qui aident un couple à avoir un enfant, à la place du processus naturel.

La technique la plus connue, c'est la fécondation in vitro, qui consiste à faire se rencontrer ovule et spermatozoïde en dehors du corps de la mère, puis de lui implanter l'œuf fécondé. Mais la PMA peut aussi se faire par insémination artificielle, où le sperme de l'homme est artificiellement introduit dans l'utérus.

Des conditions drastiques

Aujourd'hui, c'est légal en France mais les conditions d'accès sont strictes : seuls les couples hétérosexuels y ont droit, à condition d'être mariés ou en concubinage depuis au moins deux ans. L'un des deux membres doit être infertile ou souffrir d'une maladie grave qui pourrait être génétiquement transmise à l'enfant. Et la mère doit avoir moins de 43 ans.

Les couples de femmes et les femmes célibataires n'y ont pas accès... pour le moment. Le gouvernement souhaite les autoriser à autoriser la PMA, via une loi d'ici le début de l'année prochaine.