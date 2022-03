VIDÉO - "Je fais le maximum pour aider" : étudiante ukrainienne à Avignon, Oksana chante chaque jour

Invitée de France Bleu Vaucluse, Oksana Ohorodnyk a accepté de chanter les chants traditionnels qu'elle entonne chaque jour à Avignon en soutien à ses compatriotes ukrainiens. Cette étudiante avignonnaise veut, comme sa famille, entrer en résistance face à l'invasion russe.

Oksana Ohorodnyk est ukrainienne et étudie la musique et le théâtre à Avignon. Depuis l'invasion russe de l'Ukraine, elle chante chaque jour des chants traditionnels de son pays sur la place de l'Horloge. Invitée de France Bleu Vaucluse ce mardi matin, elle dit sa fierté de voir "la dignité avec laquelle les Ukrainiens se battent" et mobilise comme elle peut les passants pour qu'ils viennent en aide à ses compatriotes. "J'aime la culture ukrainienne, j'ai été élevée dans une famille riche de ces traditions que je trouve très belles. .Je voulais chanter ces chansons populaires qu'on chante depuis des siècles".

Aux premières heures de l'invasion russe, Oksana explique avoir d'abord beaucoup pleuré : "C'était surtout les deux ou trois premiers jours. On n'était vraiment pas bien, pris par le choc, se souvient-elle. Il y avait beaucoup de sentiments, de larmes. Mais en voyant la dignité avec laquelle se battent les soldats ukrainiens, les peuples prêts à protéger notre pays... C'est tellement touchant". Sa famille, qui vit dans l'Ouest du pays, n'est à ce jour pas touchée par les attaques russes et se mobilise pour les réfugiés : "Ils aident comme ils peuvent. Ma mère va mieux aujourd'hui parce qu'elle participe à cette résistance, comme le peuple ukrainien qui est en train de se battre pour la liberté, pour la démocratie, pour un droit de vivre dans son librement."

Aujourd'hui, comme ses proches, Oksana Ohorodnyk veut entrer en résistance : "Le monde entier est peut être étonné de cette résistance mais je suis fière d'eux. Je suis fière de mon pays et je fais tout ce que je peux d'ici pour l'aider. Je ne suis pas un soldat, je ne peux pas être physiquement là-bas. Mais d'ici, je fais le maximum des choses pour pouvoir les aider financièrement ou par les affaires nécessaires". Elle relaie notamment la collecte lancée par Olivier Baudry. Elle appelle à donner notamment "des affaires de premières nécessité, de la nourriture qui ne pourrit pas rapidement, mais aussi des couvertures ou des médicaments".