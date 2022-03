VIDEO - Eugenia prépare la venue de ses compatriotes ukrainiens à Poitiers

De premières familles ukrainiennes sont arrivées dans le Poitou pour fuir la guerre et le recensement se poursuit sur internet pour identifier les différentes offres d'hébergement. D'autres familles ukrainiennes doivent arriver dans les semaines à venir. Rencontre avec Eugenia, une franco-ukrainienne qui aide à préparer cet accueil.

C'est dans sa maison de Poitiers, qu'Eugenia nous reçoit. Elle reconnait que son fils de 8 mois lui prend beaucoup de temps et c'est tant mieux. Car pour le reste, elle passe beaucoup de temps à regarder les infos, échanger avec sa famille installée dans l'Ouest de l'Ukraine et à travailler localement avec l'association Ukraine libre pour favoriser la venue et l'aide aux réfugiés.

"Je voudrais remercier tous les Français"

"Il faudra des habits, des logements, de la nourriture", anticipe-t-elle, tout en imaginant qu'il faudra également prévoir un accueil médical. Touchée par les nombreux dons à l'association Ukraine Libre, Eugenia tiens à "remercier tous les Français pour leur générosité envers [son] peuple".