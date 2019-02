VIDÉO – Exercice de recherche de victimes d’avalanche à Morzine

Haute-Savoie, France

Dans le cadre de cet exercice, les secouristes ont utilisé un hélicoptère pour la phase de recherche. Les victimes fictives de cette avalanche étaient équipées du système Recco (*). "La recherche en hélico s’effectue selon le même principe qu’une recherche au sol", explique Pascal Sancho, guide de Haut-Montagne. "On effectue des couloirs au-dessus de l’avalanche et dès que le détecteur reçoit le signal, on se met à la verticale et on lance un lest pour matérialiser la zone. Cela demande une bonne coordination entre le pilote et la personne chargée de la détection."

(*) Avec la technologie RECCO® vous êtes localisables par les services de secours en cas d’accident d’avalanche. Elle ne remplace pas l’utilisation du DVA mais augmente les chances d’être retrouvé à temps.